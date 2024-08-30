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На Западе рассказали о проблеме плана Зеленского по России

Бирдсли: Зеленский выбрал самое неподходящее время для своего плана по России

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный эксперт Джейсон Бирдсли заявил, что президент Украины выбрал самое неподходящее время для реализации своего плана по России. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Он подчеркнул, что главная проблема плана состоит в том, что все его детали были согласованы с Вашингтоном. Эксперт добавил, что в администрации президента США в текущий момент существует серьезный политический кризис, там не могут позволить себе тратить время на план Зеленского.

Бирдсли добавил, что президент Украины хочет совместить краткосрочную военную стратегию с долгосрочной дипломатической и политической выгодой, что сложно сделать даже в наиболее благоприятных условиях.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет угрозой для лидера страны Владимира Зеленского.

Накануне стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин 30 августа планирует принять у себя главу минобороны Украины Рустема Умерова, чтобы обсудить с ним атаку ВСУ на Курскую область.

Ранее американский аналитик предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.

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