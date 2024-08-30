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Посол назвал вытеснение России главной задачей Запада на Южном Кавказе

Посол Евдокимов: главная задача Запада на Южном Кавказе — это вытеснение России

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Главные задачи Запада на Южном Кавказе — это вытеснение России и подрыв интеграционных процессов в Евразии. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«Их (западных стран — Газета.Ru) главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счёте, подрыв интеграционных процессов в Евразии», — сказал российский посол.

Он добавил, что ради достижения этой цели США и их союзники готовы на все, включая разжигание конфликтов вокруг России «через марионеточные правительства, такие как киевский режим».

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что отношения между двумя государствами стали примером для соседних стран, развитие связей Москвы и Баку является важным фактором безопасности на Южном Кавказе.

Ранее Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС.

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