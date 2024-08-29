Макрон назвал оправданным предоставление Дурову гражданства Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам на брифинге, что основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предоставили гражданство республики оправданно . Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что это решение было принято в 2018 году.

«Я считаю его совершенно оправданным», — отметил он.

Французский лидер подчеркнул, что предоставлять гражданство выдающимся деятелям культуры, бизнесменам или спортсменам — это правильная практика.

В четверг, 29 августа, стало известно, что Макрон и министерство иностранных дел страны не были заранее предупреждены о задержании Павла Дурова во французском аэропорту. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Вечером 28 августа в Париже суд предъявил Дурову обвинения по шести пунктам.

Ранее политолог раскрыл мотивы неожиданного поступка Цукерберга после ареста Дурова.