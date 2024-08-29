Макрон утверждает, что не был в курсе прибытия Дурова во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя мессенджера Telegram Павла Дурова приехать в Париж. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем, передает ТАСС.

«Я абсолютно не был в курсе прибытия господина Дурова во Францию», — сказал французский лидер.

Макрон также опроверг сообщения, что он планировал провести встречу с основателем Telegram. Президент Франции назвал ложной информацию, что «было какое-то приглашение» с его стороны. По словам политика, он не собирался встречаться с Дуровым «ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни».

Вечером 28 августа в Париже суд предъявил Дурову обвинения по шести пунктам: отказ сотрудничать со спецслужбами, соучастие в хранении порнографических материалов, причастность к незаконному обороту наркотиков и другие. Суд также определил ему меру пресечения: судебный надзор с залогом в размере €5 млн и обязательством являться в полицию два раза в неделю. Кроме того, ему запрещено покидать территорию Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прибыл во Францию из Азербайджана.

Ранее Дурову рекомендовали сбежать из Франции.