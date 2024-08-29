Экс-президент Франции сравнил Маска с дьяволом

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, вспоминая встречу предпринимателя с нынешним президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на CNews.

«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает», — сказал политик.

По мнению Олланда, Маск не желает добра человечеству.

В мае прошлого года Маск приехал из США во Францию и посетил Версальский дворец ради обсуждения проектов американского производителя электромобилей на территории европейской страны.

22 августа предприниматель появился на красной дорожке в красном бронированном костюме под названием «Чемпион дьявола». Маск надел доспехи на праздник Хэллоуина. Свою фотографию в этом костюме миллиардер сделал заглавным в своем профиле принадлежащей ему соцсети X.

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