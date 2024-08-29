Боррель заявил, что страны ЕС поддержали нападение ВСУ на Курскую область

Многие страны Европейского союза на встрече глав МИД государств ЕС поддержали нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Глава МИД Украины Кулеба предоставил нам много новой информации по ситуации на фронте… Многие страны поддерживают операцию в Курской области», — сказал Боррель.

По словам дипломата, он также призвал государства Евросоюза нарастить военную помощь Киеву.

Кроме того, он заявил, что важность дипломатического подхода к урегулированию украинского конфликта возрастает. Вместе с тем Боррель отметил, что речь идет о достижении «справедливого мира». По его мнению, план президента Украины Владимира Зеленского является «единственным заслуживающим внимания».

29 августа Боррель также приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.