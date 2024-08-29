В США заявили, что дали России повод для объявления войны

США готовили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нападения на Курскую область, тем самым дав Российской Федерации повод для объявления войны. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

«Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали по методике НАТО украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО <…>. Это все настолько близко к casus belli (лат. повод для объявления войны. — «Газета.Ru»), насколько это возможно», — сказал эксперт.

Он отметил, что украинские военнослужащие были также экипированы американским оружием, которое Соединенные Штаты поставили Киеву целенаправленно для атаки на территорию России.

До этого заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, заявил, что Украина надеется закрепиться в Курской области и строит там укрепления.

При этом он затруднился точно ответить на вопрос ведущего конференции, в чем смысл этого вторжения. Коэн отметил, что это «еще предстоит оценить». По его словам, в целом у вторжения Украины есть потенциал «немного изменить динамику» конфликта в будущем. Он зависит от того, какой эффект нападение произведет на российское общество и Кремль.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.