Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что дали России повод для объявления войны

Политолог Доктороу заявил, что США дали России повод для объявления войны

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

США готовили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нападения на Курскую область, тем самым дав Российской Федерации повод для объявления войны. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

«Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали по методике НАТО украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО <…>. Это все настолько близко к casus belli (лат. повод для объявления войны. — «Газета.Ru»), насколько это возможно», — сказал эксперт.

Он отметил, что украинские военнослужащие были также экипированы американским оружием, которое Соединенные Штаты поставили Киеву целенаправленно для атаки на территорию России.

До этого заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, заявил, что Украина надеется закрепиться в Курской области и строит там укрепления.

При этом он затруднился точно ответить на вопрос ведущего конференции, в чем смысл этого вторжения. Коэн отметил, что это «еще предстоит оценить». По его словам, в целом у вторжения Украины есть потенциал «немного изменить динамику» конфликта в будущем. Он зависит от того, какой эффект нападение произведет на российское общество и Кремль.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами