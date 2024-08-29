В МИД РФ прокомментировали слова Трампа об опасности третьей мировой войны

Россия озабочена безостановочным курсом США, который заключается в повышении рисков развития конфликтов в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это неоспоримая вещь. Мы призываем США все-таки более ответственно подойти к ситуации, чреватой скатыванием к сценариям, которые нам пока еще неизвестны», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что именно Соединенные Штаты за последние годы предприняли немало шагов, чтобы «пошатнуть основы складывавшейся десятилетиями системы международной безопасности». В частности, по словам Рябкова, речь идет о срыве соглашений в сфере контроля над вооружениями и стремлением Вашингтона обрести безоговорочное военное превосходство.

Таким образом замглавы МИД прокомментировал слова кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, который заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области. Республиканец считает, что атака Киева демонстрирует, что новый конфликт ближе, чем когда-либо.

Однако первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Трамп заговорил о риске начала третьей мировой войны из-за скорых президентских выборов в США.

Ранее политолог объяснил слова Трампа о близости третьей мировой войны.