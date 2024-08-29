Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире. Его слова приводит Der Standard.

«Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось», — сказал он.

При этом он отметил, что санкции наносят экономический ущерб россиянам.

«Но изоляция России привела нас к своего рода ситуации биполярности, когда вы либо за Россию, либо против нее. У нас снова возникли блоки», — добавил глава МИД.

По его словам, Россия в настоящее время «представляет опасность», однако он выразил надежду, что в будущем она снова станет партнером Запада.

До этого портал infoBRICS написал о том, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против России. Так, авторы приводят заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что НАТО необходимо адаптироваться к текущим обязательствам, и сделать так, чтобы Украина одержала победу.

Ранее в МИД сообщили, что РФ рассматривает сценарии, при которых возможна эскалация.