Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Люксембурге рассказали, к чему привели попытки изолировать Россию

МИД Люксембурга: попытка изолировать РФ создала ситуацию биполярности в мире

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире. Его слова приводит Der Standard.

«Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось», — сказал он.

При этом он отметил, что санкции наносят экономический ущерб россиянам.

«Но изоляция России привела нас к своего рода ситуации биполярности, когда вы либо за Россию, либо против нее. У нас снова возникли блоки», — добавил глава МИД.

По его словам, Россия в настоящее время «представляет опасность», однако он выразил надежду, что в будущем она снова станет партнером Запада.

До этого портал infoBRICS написал о том, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против России. Так, авторы приводят заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что НАТО необходимо адаптироваться к текущим обязательствам, и сделать так, чтобы Украина одержала победу.

Ранее в МИД сообщили, что РФ рассматривает сценарии, при которых возможна эскалация.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами