Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что страны Евросоюза под руководством США снимут ограничения для ВСУ по ударам дальнобойным оружием вглубь территории России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что на Западе не хотят завершения конфликта на Украине.

Соболев подчеркнул, что у него нет «никаких сомнений», что ограничения будут сняты. Он также напомнил, что ВСУ уже наносят удары по российской территории, в том числе по НПЗ.

«Сейчас в дополнение к беспилотным летательным аппаратам они хотят наносить удары ракетами иностранного производства: ATACMS, Storm Shadow и так далее. Фронт трещит, особенно на донецком направлении. То, что страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами заинтересованы в продолжении конфликта, в ослаблении России, — никаких сомнений нет, что ограничения будут сняты…» — указал депутат.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее журналист одной фразой оценилтребование Украины разрешить бить вглубь РФ.