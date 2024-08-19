Вице-президент США назвала себя «темной лошадкой» на выборах

Вице-президент США и претендент на пост президента страны от Демократической партии Камала Харрис, невзирая на благоприятные результаты опросов общественного мнения, назвала себя «темной лошадкой» предвыборной гонки. Об этом, ссылаясь на выступление политика перед журналистами в штате Пенсильвания, сообщает ТАСС.

Харрис отметила, что все еще считает себя «темной лошадкой». Поэтому для того, чтобы завоевать голоса американского народа, необходимо проделать большую работу.

Вице-президент сказала, что речь, с которой она выступит на предстоящем съезде Демократической партии в Чикаго, почти готова. Осталось лишь внести некоторые коррективы.

До этого сообщалось, что Харрис опережает своего конкурента, кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по популярности за неделю до национального съезда демократов. Согласно исследованию, Харрис заручилась поддержкой 49% зарегистрированных избирателей США, в то время как за Трампа готовы проголосовать 45% опрошенных.

Ранее стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах.