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ABBA выступила против использования своей музыки Трампом

ABBA выступила против использования своей музыки на мероприятиях Дональда Трампа

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TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters

Шведская группа ABBA выступила против использования своей музыки на мероприятиях в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.

Поводом для такого требования ABBA и владеющей правами на воспроизведение композиций группы компании Universal Music стала публикация встречи Трампа со сторонниками в Миннесоте под песню «The Winner Takes It All», а также демонстрация презентации в рамках предвыборной кампании Трампа под треки «Money, Money, Money» и «Dancing Queen».

Против использования своей музыки на мероприятиях Трампа уже выступили группы The Rolling Stones, Aerosmith, а также исполнители Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Адель и другие.

До этого бывший соратник Трампа Майк Пенс отказался поддержать его на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.

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Выборы в США — 2024
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