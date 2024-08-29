ABBA выступила против использования своей музыки Трампом

Шведская группа ABBA выступила против использования своей музыки на мероприятиях в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.

Поводом для такого требования ABBA и владеющей правами на воспроизведение композиций группы компании Universal Music стала публикация встречи Трампа со сторонниками в Миннесоте под песню «The Winner Takes It All», а также демонстрация презентации в рамках предвыборной кампании Трампа под треки «Money, Money, Money» и «Dancing Queen».

Против использования своей музыки на мероприятиях Трампа уже выступили группы The Rolling Stones, Aerosmith, а также исполнители Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Адель и другие.

До этого бывший соратник Трампа Майк Пенс отказался поддержать его на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.