Юрист объяснил, поможет ли Дурову отказ от французского гражданства

Отказ от французского гражданства не улучшит правовое положение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и не поможет ему избежать преследования. Об этом в интервью РИАМО сообщил член МРО «Деловая Россия», руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Наличие или отсутствие гражданства Франции у Дурова в данном случае никакого значения не имеет. Речь идет о преступлениях, совершенных на территории Франции либо прямо затрагивающих публичные интересы французского государства», — сказал Хаминский.

При этом он отметил, что, несмотря на обвинения Дурова в тяжких преступлениях, доказательств умышленного их совершения, по всей видимости, суду представить не смогли.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

28 августа суд в Париже предъявил Дурову обвинение по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество и другие. Он вышел под залог в €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий эксперт предупредил о серьезных последствиях для ЕС после ареста Дурова.