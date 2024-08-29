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ОАЭ находятся в контакте с представителями Дурова

Reuters: МИД ОАЭ контактирует с властями Франции и представителями Дурова

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Объединенные Арабские Эмираты поддерживают связь с представителями сооснователя Telegram Павла Дурова и властями Франции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ.

Дуров имеет паспорта ОАЭ, Франции и России.

«Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — сообщил правительственный чиновник, добавив, что ОАЭ уделяют первостепенное внимание благополучию своих граждан, и оказание им помощи является ключевым приоритетом.

Накануне французский суд объявил, что Дуров подозревается в соучастии в управлении онлайн-платформой, которая позволяет осуществлять незаконные транзакции, размещать изображения сексуального насилия над детьми и распространять наркотики. В отношении него также ведется расследование по подозрению в отмывании денег и отказе сотрудничать с судебными органами.

Гендиректора Telegram, который провел четыре дня под стражей, освободили из-под нее при условии, что он оставит в залог $5,6 млн и не покинет страну.

Дуров также должен будет дважды в неделю являться в полицию города, где он будет проживать.

Адвокат основателя Telegram Давид-Оливье Камински в интервью заявил, что мессенджер соблюдает законы стран Европы, в том числе в отношении модерации.

Ранее Песков ответил, будет ли РФ помогать Дурову.

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