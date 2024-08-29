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В СВР сообщили, что США пытаются внести дисбаланс в систему безопасности

Нарышкин: США пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности

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Кадр из видео/Россия 1

США своей политикой в области ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление Нарышкин сделал на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

«Стремление тоталитарно-либеральных режимов Запада навязать свою волю другим странам проявляется и в ядерной сфере», — отметил он.

Незадолго до этого Нарышкин заявил, что между Россией и Украиной в текущих условиях невозможны, учитывая вторжение ВСУ на территорию Курской области.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Многим жителям приграничных районов пришлось покинуть свои дома.

Ранее Нарышкин заявил о продолжающемся обмене информацией между СВР и ЦРУ.

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