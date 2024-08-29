Подоляк заявил об одобрении коррупции в обществе

Общество на Украине одобряет коррупцию в стране. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу «Новини Live».

«Страна до сих пор толерантно относится к коррупционным проявлениям. Тот, кто получил незаконную прибыль, пользуется своим административным положением. А граждане Украины как к этому относятся? Они считают, что это круто. Они же не говорят мужу, сыну или дочери, зачем ты это делаешь», — сказал он.

По его мнению, эту проблему украинское общество должно когда-нибудь переосмыслить. На уточняющий вопрос о толерантности общества к взяткам со стороны государственных лиц, он ответил: «Безусловно».

До этого главу антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко заподозрили в незаконном обогащении на сумму более 56 млн гривен (порядка 123,8 млн рублей).

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове.

Ранее в Минобороны России сообщили о потерях ВСУ за июль.