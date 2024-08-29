ЦРУ уличили в применении Telegram против России

Мессенджер Telegram – это один из инструментов американских спецслужб, который они применяют против других стран и наносят по ним «идеологические удары», убежден политолог Алексей Ярошенко. В частности, с помощью него ЦРУ устраивает «цветные» революции – к примеру, так было с Белоруссией, заявил он в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, ЦРУ применяют Telegram в информационно-психологических войнах и операциях. Ярким примером этого он назвал Telegram-канал Nexta, который долго вел оппозиционную деятельность и искал сторонников, а потом, по словам политолога, инициировал протесты.

«Они направляли людей в режиме реального времени. Писали толпе, куда нужно идти, чтобы обойти сотрудников ОМОН», — заявил Ярошенко.

Также он отнес к подобным примерам погромы в Дагестане, заявив, что причиной стали сообщения в канале «Утро Дагестана» на антиеврейскую тематику. Все это, по словам политолога, доказывает, что многими каналами в Telegram владеют ЦРУ, привлекая к работе ЦИПсО.

По мнению Ярошенко, нужно внимательно следить за этой популярной платформой, так как через нее спецслужбы Запада пытаются наносить по России «идеологические и пропагандистские удары».

До этого Bloomberg писал, что агентам ЦРУ, собирающим информацию о России, запрещено использовать Telegram с рабочих компьютеров. Когда аналитики хотят войти в мессенджер с личных устройств, их просят покинуть здание ведомства, чтобы они не имели соединения с корпоративной сетью.

Адвокат ранее рассказал, сколько лет тюрьмы может грозить россиянам за связь с ЦРУ в Telegram.