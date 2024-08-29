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Украинского депутата объявили в международный розыск

Украинского депутата Артема Дмитрука объявили в международный розыск

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Артем Дмитрук/Twitter

Депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука объявили в международный розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что его подозревают в нападении на граждан. За день до объявления подозрения он выехал за границу. По этому эпизоду также открыто уголовное дело.

До этого генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что если сбежавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук не явится самостоятельно, его объявят в международный розыск.

О бегстве парламентария стало известно 26 августа. По данным издания «Украинская правда», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Дмитрука обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. Сам он назвал эти обвинения «абсолютно выдуманной историей» и связал их с «охотой на несогласных».

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи, также находящейся в Европе.

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