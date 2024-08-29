Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении анонсировали конституционный референдум

Министр Минасян: в 2027 году в Армении пройдет конституционный референдум

close
100%
Sergei Grits/AP

В Армении в 2027 году планируется провести референдум по конституционным реформам. Об этом заявил армянский министр юстиции Григор Минасян, передает РИА Новости.

«Это означает, что над этим сложным документом будет проведена детальная работа с общественным обсуждениями. Будем работать со всеми специалистами», — сказал Минасян.

Министр добавил, что на текущий момент рассмотрение конституционных реформ проходит в штатном режиме. Однако, по словам главы ведомства, в летний период процесс проходил не слишком интенсивно.

Минасян отметил, что очередное заседание конституционной комиссии состоится 5 сентября.

В начале июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции. По его словам, на данный момент это «принципиальная проблема» для республики.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор.

Ранее премьер Японии поддержал обсуждение поправок в конституцию в области обороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами