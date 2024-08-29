В Армении анонсировали конституционный референдум

В Армении в 2027 году планируется провести референдум по конституционным реформам. Об этом заявил армянский министр юстиции Григор Минасян, передает РИА Новости.

«Это означает, что над этим сложным документом будет проведена детальная работа с общественным обсуждениями. Будем работать со всеми специалистами», — сказал Минасян.

Министр добавил, что на текущий момент рассмотрение конституционных реформ проходит в штатном режиме. Однако, по словам главы ведомства, в летний период процесс проходил не слишком интенсивно.

Минасян отметил, что очередное заседание конституционной комиссии состоится 5 сентября.

В начале июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции. По его словам, на данный момент это «принципиальная проблема» для республики.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор.

Ранее премьер Японии поддержал обсуждение поправок в конституцию в области обороны.