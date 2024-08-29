В МИД Китая оценили решение США расширить свой ядерный арсенал

КНР выступает против решения США расширить свой ядерный арсенал под предлогом так называемой «китайской угрозы». Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны У Цянь, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на самом деле используемой Вашингтоном «китайской угрозы» не существует.

«Китай выступает решительно против расширения США своего ядерного арсенала и их уклонения от собственных обязательств по ядерному разоружению», — добавил он.

21 августа 2024 года газета The New York Times сообщила, что американский президент Джо Байден еще в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США. По информации журналистов, в документ впервые включили план по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов. Также в нем содержится пункт о необходимости готовиться к скоординированным вызовам со стороны Москвы, Пхеньяна и Пекина.

Как отметили авторы статьи, стратегия является настолько засекреченной, что не имеет цифровой копии. При этом документ в печатном виде доступен лишь нескольким сотрудникам министерства обороны США и чиновникам сферы национальной безопасности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высказался о двусторонних отношениях с США.