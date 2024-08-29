Песков рассказал о подготовке Путина к Восточному экономическому форуму

Президент РФ Владимир Путин активно готовится к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в период с 3 по 6 сентября. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас ведется подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная. На днях об этой программе расскажет [помощник российского лидера Юрий] Ушаков», — сказал представитель главы государства.

В частности, Путин планирует выступить на пленарном заседании и принять участие в пленарном обсуждении. Как сказал Песков, эти мероприятия очень важны для президента.

«Дальний Восток и Арктика — для нашей страны это территории, обладающие приоритетом. Там очень динамично развивается промышленность, территория опережающего развития. Принимаются меры для прекращения оттока населения, и чтобы сделать там жизнь не менее комфортной, чем в европейской части [РФ]», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что решение вопросов развития Дальнего Востока и Арктики является основной задачей ВЭФ.

Ранее синоптик рассказал о погоде во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума.