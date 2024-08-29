Журналист Карлсон считает, что арест Дурова был согласован с администрацией Байдена

Американский журналист Такер Карлсон в своей программе, опубликованной в соцсети Х, заявил, что ему сложно поверить, что решение об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции было принято без одобрения администрации президента США Джо Байдена.

«Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что [президент Франции Эммануэль] Макрон мог сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена», — сказал журналист.

До этого Карлсон назвал задержание Дурова «фирменным знаком диктатуры». В апреле журналист взял интервью у основателя Telegram.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе отказ от сотрудничества со спецслужбами и кибермошенничество. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спутницу Дурова заподозрили в работе на Моссад.