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«Спрятаться не получится»: политолог о ядерной эскалации

Политолог Кот: Запад не сможет спрятаться от ядерного конфликта

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Министерство обороны РФ

Если начнется ядерный конфликт, к которому активно подталкивает руководство западных стран, спрятаться не получится никому. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил политолог Юрий Кот.

«Это такой самообман с их стороны, самоуспокоение, что, мол, они смогут где-то отсидеться. Не смогут. Примеров тому масса. Другое дело, что, к огромному сожалению, они рассчитывают на то, что мы с вами включим заднюю, что мы сдадимся, что мы отступим. А они, мол, нагнетая, повышая постоянно градус <...> смогут довести задуманное до конца», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что если начнется ядерный конфликт, вся западная игра в гегемонию будет бессмысленной.

21 августа сообщалось, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани напомнил, что у Москвы есть доктрина об использовании ядерного оружия, которая в настоящее время уточняется.

По словам главы МИД РФ, страны Запада «нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.

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