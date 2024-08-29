Политолог Юрий Кот в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться от Запада разрешения на удары по территории России дальнобойными ракетами. По его словам, партнеры Киева фактически выстраивают плацдарм на его территории.

«Понятно, почему так ведет себя Зеленский, фактически подыгрывая им во всем. Отдав на заклание этот несчастный народ, эту несчастную страну, которая, надо сказать, весело и задорно скакала в этот ад все эти годы», — сказал Кот.

17 августа стало известно, что Британия запрещает украинским вооруженным формированиям удары по России ракетами Storm Shadow из-за позиции США по этому вопросу.

Как писала газета The Times, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, «все еще ожидает ответа». Запрет на использование ракет связан с опасением администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации конфликта на Украине.

27 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что никаких новых решений в вопросе применения дальнобойных ракет не принималось, а Лондон выполняет все обязательства по поддержке Киева.

Ранее Зеленский сравнил с пинг-понгом отношения с Западом по ударам вглубь России.