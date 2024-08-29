МИД заявил, что Байден не выполнил предвыборных обещаний по ядерной сделке с Ираном

Президент США Джо Байден не выполнил предвыборных обещаний относительно возврата страны к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Официальный представитель Госдепа США недавно заявил, что администрация Байдена еще рассматривает переговорное решение в качестве наилучшего варианта сдерживания иранских возможностей в ядерной сфере, но отсутствие должного сотрудничества с МАГАТЭ со стороны Ирана и его эскалационные шаги делают дипломатические усилия невозможными, отметила Захарова.

По ее мнению, это говорит о том, что Вашингтон отрекся от переговоров и в очередной раз ясно дал понять, что не собирается работать над реализацией договоренностей, зафиксированных в СВПД и резолюции Совета Безопасности ООН.

«Фактически администрация Джо Байдена вновь расписалась в неспособности выполнить свои предвыборные обещания вернуть Америку в СВПД, хотя именно на этих посулах она въезжала в Белый дом», — подчеркнула представитель российского МИД.

Российская сторона твердо исходит из того, что резолюция СБ ООН 2231 продолжает действовать и должна выполняться всеми участниками «ядерной сделки», включая США, Великобританию, Германию и Францию, которые обязаны исправить допущенные ими нарушения и привести свою политику в строгое соответствие с требованиями органа, добавила она.

Соглашение о СВПД было достигнуто в 2015 году. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о выходе из него и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

В начале июня Россия, Китай и Иран призвали западные страны возобновить сделку.

Ранее глава МИД Ирана назвал условие для возобновления отношений с США и Европой.