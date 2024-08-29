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На Украине обвинили Запад в провалах ВСУ на фронте

Глава МИД Украины Кулеба обвинил страны Запада в провалах ВСУ на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терпеть неудачи на фронте из-за нежелания их западных партнеров принимать «важные решения». Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.

«Те, кто обвиняют Украину в недостаточной успешности, должны всегда помнить. Если [решений] нет, не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на самих себя», — добавил Кулеба.

Киевские власти неоднократно просили западных партнеров нарастить поставки вооружений Украине.

Недавно Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он пытается убедить своих иностранных партнеров в том, что Украина будет бить исключительно по «легитимным военным целям».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовятся развязать руки Киеву на применение западного оружия для ударов по территории России.

Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по F-16.

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