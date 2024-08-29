Венгрия не поддерживает удары по России дальнобойным оружием

Венгрия в Брюсселе выступит за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что если на Украину попадет все больше дальнобойного оружия и российская территория будет атакована им, то риск эскалации будет только возрастать.

«Мы этого не хотим, поэтому сегодня будем представлять позицию Партии мира в Брюсселе», — написал Сийярто.

Под партией мира подразумеваются политики, выступающие за мирные переговоры.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров на этой неделе встретятся с представителями администрации Джо Байдена и попытаются убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Politico писало, что, по мнению Вашингтона, снятие ограничений не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» важнейшие цели, в том числе авиацию, пишет

Ранее в МИД Венгрии осудили призыв Борреля бить по России западным оружием.