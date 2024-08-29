Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал главную ошибку Киева в курской авантюре

Генерал Липовой: Киев просчитался, напав на Курскую область

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киев серьезно просчитался, вторгнувшись на территорию Курской области. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, украинское командование намеревалось заполучить более выгодные позиции на переговорах, однако не учло того, что в случае нападения на российское приграничье, возможность диалога отпадет.

«В данной ситуации они просчитались. Наш президент сказал, что никаких переговоров после таких авантюр мы проводить с Киевом не будем», — сказал Липовой.

По его мнению, переговоры с Украиной не выгодны России со стратегической точки зрения.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может.

Что сейчас происходит в Курской области и как будет развиваться ситуация — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Сырский признал провал одной из задач атаки на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами