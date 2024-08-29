В ОДКБ заявили о напряженности из-за вторжения ВСУ на территорию России

Вторжение украинской армии в Курскую область способствует росту напряженности в зоне ответственности ОДКБ. Об этом заявил начальник штаба организации Андрей Сердюков, передает ТАСС.

Сложившаяся военно-политическая обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности характеризуется как наиболее сложная, отметил он.

«Повышению напряженности способствует проведение киевским режимом беспрецедентной провокации в Курской области Российской Федерации», — сказал Сердюков на брифинге.

Кроме того, по его словам, НАТО наращивает группировку у западных границ стран-членов ОДКБ под предлогом защиты от угрозы со стороны Востока.

В ОДКБ называли атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации конфликта России и Украины.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров на этой неделе встретятся с представителями администрации Джо Байдена и попытаются убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.