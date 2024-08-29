Соседи Харрис заявили о готовности проголосовать за нее при одном необычном условии

Соседи кандидата в президенты США Камалы Харрис заявили, что готовы проголосовать за нее при условии, если она продаст свой дом в городском анклаве Брентвуд, что в западной части Лос-Анджелеса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, соседей кандидата на пост главы государства от демократов раздражает, что их улица постоянно перекрыта, а также регулярно возникающие пробки из-за мер безопасности вокруг Харрис.

«Я буду голосовать за нее, если она согласится продать свой дом», — заявил один из них.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 23 августа Харрис официально приняла номинацию и согласилась баллотироваться на пост президента от Демократической партии, после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником. Харрис называла Трампа «несерьезным человеком» и подчеркивала, что его возвращение в Белый дом может привести к «крайне серьезным» последствиям.

Ранее стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий.