Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий

NBC News: Трамп заработал около $300 тысяч на продаже Библий

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Дональд Трамп заработал порядка $300 тыс. на продаже брендированных Библий. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.

Республиканец начал продавать Библии в конце марта, во время Страстной недели. The Greenwood Bible можно приобрести на сайте Трампа за $59,99. Также к покупке доступно ограниченное количество экземпляров якобы с подписью Трампа за $1000.

Согласно документам, Трамп также владеет криптовалютой на сумму более $1 млн. Стоимость компании Trump Media & Technology Group оценивается более чем в $50 млн. Также Трампу принадлежат более 100 товарных знаков в Китае.

До этого оказалось, что американский мультимиллиардер Уоррен Баффетт верит в госдолг США больше, чем Федрезерв. Вложения его фонда Berkshire Hathaway в краткосрочные американские гособлигации по итогам второго квартала превысили инвестиции ФРС почти на $40 млрд.

Ранее был назван топ-3 богатейших людей мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами