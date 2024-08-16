Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий

Дональд Трамп заработал порядка $300 тыс. на продаже брендированных Библий. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.

Республиканец начал продавать Библии в конце марта, во время Страстной недели. The Greenwood Bible можно приобрести на сайте Трампа за $59,99. Также к покупке доступно ограниченное количество экземпляров якобы с подписью Трампа за $1000.

Согласно документам, Трамп также владеет криптовалютой на сумму более $1 млн. Стоимость компании Trump Media & Technology Group оценивается более чем в $50 млн. Также Трампу принадлежат более 100 товарных знаков в Китае.

До этого оказалось, что американский мультимиллиардер Уоррен Баффетт верит в госдолг США больше, чем Федрезерв. Вложения его фонда Berkshire Hathaway в краткосрочные американские гособлигации по итогам второго квартала превысили инвестиции ФРС почти на $40 млрд.

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