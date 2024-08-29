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Стало известно об переосмыслении отношения к России в Европе

Замглавы Россотрудничества: Европа меняет взгляд на Россию и кризис на Украине

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Замглавы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой в Европе меняется, уходя от полного неприятия взаимодействия. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве примера Швецов привел ситуацию в Германии, где ряд университетов сегодня готовы принять участие в неделе русского языка в октябре, хотя годом ранее отказывались от мероприятия.

По его словам, в Европе, несмотря на все «небылицы о России», которые рассказывают в западных медиа, приходит «переосознание украинского кризиса и отношения к Российской Федерации, к тем проектам, в первую очередь, к гуманитарному взаимодействию».

До этого он заявил, что в настоящее время отсутствует новая угроза остановки деятельности Русских домов. Отсутствует тот негативный тренд, который был в первый год ведения специальной военной операции. Тогда, отметил Шевцов, неосознанные и ничем не мотивированные действия правительств европейских государств приводили к разрыву гуманитарных отношений с Россией.

Ранее во Франции рассказали об ошибке Запада в отношении России.

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