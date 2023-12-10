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Во Франции рассказали об ошибке Запада в отношении России

Экс-госсекретарь Франции назвал ошибкой Запада игнорирование интересов России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Конфликт на Украине стал следствием политики Запада в отношении России, считает бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш. В интервью Le Journal du Dimanche он отметил, что речь идет об отказе западных государств учитывать интересы Москвы.

«Все было бы иначе, если бы компромисс по статусу Украины был достигнут до этого конфликта. Нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для России. Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России», — пояснил Лелуш.

Он добавил, что речь идет о недопустимости приема Украины в состав Североатлантического альянса, о чем не раз говорили в России. Лелуш подчеркнул, что Европе придется учитывать интересы России, когда конфликт на Украине будет завершен.

«Большим вопросом в послевоенный период станет переосмысление системы безопасности на всем континенте с учетом интересов всех сторон, включая Россию», — заключил бывший госсекретарь Франции.

Ранее на Украине назвали три сценария для страны в 2024 году.

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