Западные страны рискуют оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную помощь, это означает капитуляцию Киева. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

По его словам, чтобы втянуть Запад в конфликт, Украина пытается распространить вооруженные действия на территорию Российской Федерации, как и Израиль пытается распространить войну на Ливан. Это говорит о том, что США и их союзники рискуют оказаться не в состоянии помочь Киеву, сказал политик.

Топкурулу считает, что украинский президент Владимир Зеленский рискует сверх меры, чтобы не допустить этого поражения.

Турецкий политик добавил, что Россия не сядет за стол переговоров с Украиной до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину.

Топкурулу напомнил из истории, что, когда Наполеон Бонапарт достиг Москвы, он увидел сожженный и пустой город, а Адольф Гитлер подготовил свой конец, напав на Россию. Он предостерег Зеленского от того, чтобы сравнивать себя с Наполеоном и Гитлером, поскольку «конец может оказаться очень горьким».

Ранее американский аналитик предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.