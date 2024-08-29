Спикер Госдумы рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, какие новые законы вступают в силу на территории России в сентябре. Соответствующий перечень опубликован в его Telegram-канале.

В школах с 1 сентября обязательно будут вестись уроки труда, а предмет «ОБЖ» будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины». Все образовательные учреждения без исключения, вне зависимости от формы собственности, будут обязаны вывешивать российский триколор.

Также вступает в силу запрет на высаживание из общественного транспорта безбилетных инвалидов 1-й группы, у которых нет сопровождающего. Будет усилена и защита прав пассажиров такси, — перевозчики должны будут страховать ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

С осени в реестр дисквалифицированных гражданах внесут данные об учредителях управляющих компаний, чья лицензия была аннулирована. Такие лица не смогут создать новую компанию до тех пор, пока их имена не исчезнут из реестра.

Помимо этого, законодатели уточнили условия оплаты сверхурочной работы. Теперь работодателю придется рассчитывать компенсацию исходя из зарплаты сотрудника, включая премии и другие выплаты.

Эти и другие законы вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.