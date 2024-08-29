В Россотрудничестве заявили, что новая угроза остановки Русских домов отсутствует

В настоящее время отсутствует новая угроза остановки деятельности Русских домов. Об этом РИА Новости на полях Международного муниципального форума БРИКС заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, Москва сейчас не видит никаких угроз по закрытию Русских домов. Отсутствует тот негативный тренд, который был в первый год ведения специальной военной операции. Тогда, отметил Шевцов, неосознанные и ничем не мотивированные действия правительств европейских государств приводили к разрыву гуманитарных отношений с Россией. В настоящее время такой тенденции не наблюдается.

До этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Европейский союз, не считаясь с дипломатическим иммунитетом, начал блокировать счета ведомства и российских культурных центров.

20 января сообщалось, что депутат бундестага Германии от Христианско-демократического союза ФРГ и Христианско-социального союза в Баварии Маттиас Хауэр поднял вопрос о закрытии Русского дома, который находится в Берлине.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали больше интересоваться российским образованием.