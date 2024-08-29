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Эксперт рассказал о вероятности того, что Зеленский может навсегда остаться в США

Полковник Макгрегор: Зеленский может остаться в США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в случае визита в Вашингтон может остаться в США из-за ухудшения ситуации на родине. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, если Зеленский планирует совершить визит в США в следующем месяце, то он больше не сможет вернуться назад, так как дела на Украине чрезвычайно плохи.

Макгрегор подчеркнул, что не имеется никаких признаков того, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Он добавил, что новые вооружения не могут изменить ход конфликта.

Эксперт отметил, что украинская армия сама по себе фактически уничтожена.

До этого сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозревают президента Зеленского в намеренной сдаче Донбасса и предательстве. Военные считают Курскую операцию предательством президента и главы генштаба ВСУ Александра Сырского.

Ранее в Крыму назвали попрошайничеством «план победы» Зеленского.

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