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МИД Франции выступал против присвоения гражданства Дурову в 2021 году

Le Monde: МИД Франции был против предоставления гражданства Дурову

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Global Look Press

В 2021 году МИД Франции выступал против присвоения гражданства сооснователю Telegram Павлу Дурову, полагая, что он не соответствует необходимым критериям. Об этом пишет Le Monde.

В публикации рассказывается, что прошение Дурова о присвоении гражданства подавалось во французское консульство в Дубае. У рассматривавших его дипломатов возникли сомнения в необходимости такого шага. Они отмечали, что натурализация Дурова не будет способствовать улучшению имиджа Франции, так как в СМИ уже тогда появлялись статьи с критикой «недостаточной модерации» в Telegram. Кроме того, Дурову припомнили его политические высказывания о том, что правительство Франции тратило налоги французов на «ненужные войны на Ближнем Востоке», одновременно создавая в стране убежище для мигрантов из Северной Африки. Таким образом Дуров прокомментировал организованные исламистами теракты в Париже в ноябре 2015 года.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее сообщалось, что Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во Франции.

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