Премьер Израиля потребовал усилить охрану своего сына

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросил службу безопасности «Шин-Бет» усилить охрану своего сына Яира из-за опасений возможного покушения со стороны Ирана. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, покушение на сына премьера могут совершить за ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Запрос на усиление охраны уже подал директор канцелярии Нетаньяху Йосси Шелли, утверждают журналисты.

При этом в канцелярии премьера Израиля опровергли Channel 12 подобные сообщения. По данным службы безопасности, на текущий момент никаких угроз для жизни Яира Нетаньяху нет.

Яир Нетаньяху с 2015 года живет в Майами. Сейчас он находится под охраной элитного подразделения «730 Шин-Бет». Стоимость их услуг в год составляет примерно 2,5 млн шекелей, что эквивалентно 62,5 млн рублей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Ранее в США рассказали, как Иран может отомстить за ликвидацию главы политбюро ХАМАС.