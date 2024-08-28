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Россия потребовала прекратить удары по Сирии

Постпредство РФ в ООН потребовало прекратить удары по территории Сирии

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Sham FM/Reuters

Российская сторона требует прекратить бомбежки территории Сирии, которые мешают политическому урегулированию ситуации в республике. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, его цитирует ТАСС.

«Требуем также безусловного прекращения авиаударов по сирийской территории. Из-за этого все усилия в направлении политурегулирования обречены на провал», — сказал дипломат.

Он также отметил, что вывод иностранных войск из Сирии является гарантией стабилизации в стране.

23 августа жители Дамаска услышали взрывы в центре города. По информации корреспондента РИА Новости, хлопки раздались в небе над сирийской столицей. Кроме того, была видна работа систем ПВО по воздушным объектам.

Позднее сирийское государственное агентство также сообщило, что противовоздушные силы Сирии отразили атаки Израиля в пригороде Дамаска.

Ранее Асад рассказал о прогрессе сближения Турции и Сирии.

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