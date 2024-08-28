МИД РФ пообещал расширять стоп-лист американцев

Практика расширения списка тех граждан США, кому закрыт въезд в РФ, будет «решительно» продолжена. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Практика расширения списка «закрытников» за счет тех, кто непосредственно вовлечен в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты будет продолжена», — заявили в министерстве.

До этого МИД на постоянной основе запретил въезд в Россию для 92 граждан США. В стоп-лист внесли журналистов Wall Street Journal, Washington Post и New York Times. Отмечается, что это сотрудники редакций либерал-глобалистского толка, причастные к распространению фейков о России и ВС РФ.

23 августа США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России. В правительстве пояснили, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США.

Ранее в МИД РФ назвали санкции Запада историей на десятилетия.