Если бы Украина хотела прекращения боевых действий, то приняла бы мирные инициативы России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если бы режим Зеленского действительно был заинтересован в мире, то его реакция на известную мирную инициативу была бы конструктивной», — сказала она.

Дипломат добавила, что недавние действия Украины отодвигают перспективу мирных переговоров и «разоблачают нацистскую сущность нынешней власти» в стране.

Захарова подчеркнула, что никаких переговоров с властями Украины в условиях террористических действий Вооруженных сил Украины в Курской области быть не может.

21 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что после нападения на Курскую область о переговорах между Москвой и Киевом не может быть и речи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.