Эрдоган встретился с послом США, перед которым до этого «закрыл двери»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в своей резиденции с американским послом Джеффом Флейком, которого ранее обещал не принимать. Об этом сообщил государственный телеканал Турции TRT Haber.

«Президент Эрдоган принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Эрдоган публично раскритиковал Флейка после того, как во время президентских выборов 2023 года посол встретился с главным оппонентом турецкого лидера Кемалем Кылычдароглу. Президент заявлял, что «закрыл свои двери» перед Флейком.

В начале августа 2024 года сообщалось, что дипломат покинул Турцию. Известно, что полномочия американского посла истекают 1 сентября.

Ранее Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию.