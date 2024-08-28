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Эрдоган встретился с послом США, перед которым до этого «закрыл двери»

Эрдоган провел встречу с послом США, которому ранее закрыл доступ в резиденцию

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Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в своей резиденции с американским послом Джеффом Флейком, которого ранее обещал не принимать. Об этом сообщил государственный телеканал Турции TRT Haber.

«Президент Эрдоган принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Эрдоган публично раскритиковал Флейка после того, как во время президентских выборов 2023 года посол встретился с главным оппонентом турецкого лидера Кемалем Кылычдароглу. Президент заявлял, что «закрыл свои двери» перед Флейком.

В начале августа 2024 года сообщалось, что дипломат покинул Турцию. Известно, что полномочия американского посла истекают 1 сентября.

Ранее Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию.

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