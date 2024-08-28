В МИД России заявили о готовности продолжать диалог с Индией по Украине

Россия готова продолжать диалог с Индией по Украине после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Рассматриваем визит премьер-министра Индии Моди в Киев как попытку внести посильный вклад в политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса наряду с усилиями других стран, выдвигающих неангажированную линию, — сказала она.

27 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Переговоры Зеленского и Моди состоялись 23 августа в Киеве. Комментируя встречу, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ее «историческим моментом». Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта Киева и Москвы. Во время визита индийский премьер заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране.

Ранее Байден и Моди заявили о поддержке урегулирования на Украине.