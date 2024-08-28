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Захарова оценила требование Киева к Минску отвести войска от границы

Захарова назвала неприемлемыми требования отвести войска Белоруссии от границы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия считает неприемлемыми требования Украины к Белоруссии отвести войска от границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, из-за постоянных подстрекательств украинской стороны, «никто в здравом уме не будет всерьез воспринимать заверения киевского режима в отсутствии намерения совершать недружественные шаги в отношении белорусского народа».

«Потому что своими шагами по усилению обороны границы с неонацистской Украиной белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России. Это мы ценим высоко и считаем демарш, который был предпринят нелегитимным режимом Зеленского в адрес Минска, неприемлемым, оторванным от реальности», — заявила дипломат.

25 августа министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы». При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.

На следующий день пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Минск не получал официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран.

Глаз добавил, что цель заявления Украины о ситуации на границе «надо адресовать украинскому МИД». По словам пресс-секретаря, логика подобных высказываний остается «весьма замысловатой». Это связано с тем, что украинская сторона регулярно допускает различные провокации на границе, а потом «удивляется действиям белорусской армии», отметил представитель МИД.

Ранее в Белоруссии предупредили Украину об ответе на возможные провокации.

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