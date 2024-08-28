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Отказ Польши сбивать ракеты РФ над Украиной сочли «отводящим подозрения»

Аналитик Еремина допустила, что Польша отводит подозрения словами о ракетах

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Czarek Sokolowski/AP

Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что в НАТО скептически относятся к предложению сбивать ракеты ВС РФ над Украиной, может быть сделано специально. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, передает RT.

«Они могут на самом деле делать такие заявления специально, чтобы отвести некоторые подозрения от себя», — отметила эксперт.

Она напомнила, что есть уровень открытых заявлений, а есть закрытые дискуссии, которые не афишируются. Политический аналитик добавила, что о поставках вооружения Украине тоже открыто не заявлялось. Еремина обратила внимание, что США и другие отдельные страны НАТО всегда занимались «тайными поставками» боеприпасов и техники тем или иным противодействующим группировкам. Нанесение ударов, по ее мнению, тоже может быть не озвучено.

До этого вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР заявил, что страны Североатлантического альянса скептически относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной.

Ранее армия Польши прокомментировала массированный удар ВС РФ по Украине.

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