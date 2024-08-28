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В МИД РФ обвинили Запад в финансировании террористического режима Украины

Захарова: Запад спонсирует терроризм, говоря о применении ВСУ оружия против РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад фактически является спонсором терроризма, рассуждая о возможности использования Украиной своего оружия для атаки на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Вызывающе нагло демонстрируется так называемая координация этих действий (ударов по РФ — прим. ред.). Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом ее спонсорство», — сказала дипломат на брифинге.

Также Захарова прокомментировала фотографию, опубликованную в соцсети американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observations Group, на которой минометный расчет установлен рядом с детской площадкой в Курской области.

По словам представителя МИД, иностранные наемники активно участвуют в нападении ВСУ на приграничный регион РФ, не беспокоясь о жизни местных жителей, в том числе детей. Захарова сравнила их с фашистами, которые действовали так же при штурме Брестской крепости, и современными террористами.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российские войска демилитаризуют американскую ЧВК в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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