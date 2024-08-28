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Стало известно об оставлении ВСУ позиций в районе Селидово в ДНР

ТАСС: украинские военные покинули позиции около Селидова вблизи Красноармейска

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Мария Марикян/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили несколько позиций на восточной окраине Селидова вблизи с Красноармейском в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, данные объективного контроля показали, что ВСУ ушли с нескольких позиций на восточной окраине Селидова. Он связал такое развитие событий с непрерывными ударами российской артиллерии по измотанной украинской группировке.

За прошедшие сутки ВСУ понесли на этом участке большие потери, уточнил собеседник.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник писало, что из города Селидово, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, власти начали эвакуацию.

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее на Западе словами «без комментариев» оценили действия ВС РФ в Новогродовке.

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