Зеленский сравнил с пинг-понгом отношения с Западом по ударам вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

Так он ответил на вопрос о том, чем лидеры Запада объясняют сохранение запрета на атаки по российской территории.

«Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — сказал Зеленский.

12 июля в Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако эта позиция может измениться.

12 августа заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ. Он добавил, что пока Вашингтон не планирует пересматривать свою политику в отношении использования дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории.

Ранее премьер Британии высказался об ударах Storm Shadow вглубь России.