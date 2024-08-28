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Захарова высказалась о способах разрешения конфликтов на Ближнем Востоке

Захарова заявила, что ближневосточные страны сами могут разрешить свои конфликты

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что ближневосточные страны способны самостоятельно разрешить конфликты между собой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Убеждены, что страны региона могут самостоятельно решать имеющиеся проблемы и разногласия политико-дипломатическими средствами», — подчеркнула дипломат.

При этом Захарова заявила, что наращивание присутствия ВМС США в акватории стран Ближнего Востока несет угрозу дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Этот комментарий поступил на фоне прибытия в регион второго авианосца США в связи с ожидаемой атакой Ирана на Израиль.

«Достаточно напомнить, что начатая Вашингтоном в начале года якобы миротворческая операция «Страж процветания» вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена и на практике привела лишь к обострению обстановки в этом районе мира», — отметила представительница МИД РФ.

Поводом для операции США против хуситов стали их регулярные атаки на коммерческие суда в Красном море.

Также Захарова заявила, что Ближний Восток подошел к опасной черте неконтролируемой эскалации, и подчеркнула, что международное сообщество неспособно остановить кровопролитие в секторе Газа.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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